Лос-Анджелес, США, , 16:23 — REGNUM В сети появился первый тизер-трейлер комедийного фильма «Борат 2». Его опубликовали 30 сентября на YouTube-канале сервиса Amazon Prime Video.

В ролике появился Саша Барон Коэн в образе Бората, разговаривающий с оператором. Ожидается, что полноценный трейлер картины будет опубликован завтра, 2 октября 2020 года.

Напомним, «Борат» — это псевдодокументальная комедия с Сашей Бароном Коэном в главной роли. Картина посвящена казахстанскому журналисту Борату Сагдиеву, который решает отправиться в США.

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