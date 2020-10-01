Нью-Йорк, США, , 16:17 — REGNUM Главную роль в супергеройском сериале «Мисс Марвел» исполнит молодая актриса Иман Веллани. Об этом 30 сентября сообщил портал Gizmodo.

Для Веллани роль в «Мисс Марвел» станет первой работой в качестве актрисы. Дополнительные подробности о съёмках сериала пока не сообщаются.

Напомним, Мисс Марвел — это молодая супергероиня издательства Marvel Comics. Помимо комиксов она появлялась в нескольких мультсериалах, а также игре Marvel's Avengers.

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