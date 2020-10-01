Лондон, , 15:38 — REGNUM В центре Лондона (Великобритания) установили памятник Гарри Поттеру. Об этом 1 октября сообщает «Мир Фантастики».

https://twitter.com/wizardingworld/status/1311254442231070720

Автором памятника выступил польский скульптор Анджей Шимчик. В своей работе он запечатлел Гарри Поттера верхом на метле во время одного из матчей по квиддичу.

Напомним, Гарри Поттер — это персонаж популярного одноимённого книжного цикла и серии фантастических фильмов. Его придумала британская писательница Джоан Роулинг в 1997 году.

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