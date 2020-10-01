Санкт-Петербург, , 15:04 — REGNUM В Санкт-Петербурге пройдёт «иммерсивное действие», приуроченное к премьере сериала «Гусар». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщают 1 октября в пресс-службе телеканала ТНТ.

Кадр из телесериала «Гусар» ТНТ

Уже 2 октября 2020 года улица Рубинштейна превратится в светский Петербург начала XIX века. Гусары-реконструкторы воссоздадут атмосферу праздника и кутежа: будут одаривать комплиментами петербурженок и устраивать карточные поединки в общественных заведениях.

Помимо этого, гостям иммерсивного действия старше 18 лет в барах «Проходимец» и «Fiddler's Green» предложат попробовать жженку «по-гусарски». А также постичь азы сабража (техника открывания бутылки шампанского саблей).

Напомним, главную роль в сериале «Гусар» исполнил Гарик Харламов — он играет боевого офицера Григория Савельевича Рыльского, который попадает из 1812 года в наше время. Премьера шоу состоится 5 октября в 20:00 на канале ТНТ.

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