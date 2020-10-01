Екатеринбург, 1 октября 2020, 13:48 — REGNUM Свердловский академический театр драмы в Екатеринбурге в ближайшее время не будут реконструировать, заявил директор учреждения Алексей Бадаев на пресс-конференции.
Ранее ожидалось, что здание увяжут в единый архитектурный ансамбль с «Ельцин-центром» и храмом Святой Екатерины. Теперь эти планы отложены.
«Поскольку храма не будет на этом месте, концептуально архитектурно что-то должно будет поменяться», — сказал Бадаев.
Планируется, что в 2021 году в театре отремонтируют сцену, добавил руководитель.
Как сообщало ИА REGNUM, в ранее в 2019 году министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина заявляла, что фасад театра начнут реконструировать летом 2020 года.
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