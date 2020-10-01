Париж, , 12:02 — REGNUM Редакция французского сатирического журнала Charlie Hebdo, недавно ставшего мишенью угроз со стороны исламских экстремистов, выпустила книгу «Charlie Hebdo. 50 лет свободы слова», посвященную ежедневной борьбе за отмену цензуры. Об этом в четверг, 1 октября, сообщило Le Figaro.

Журнал Charlie Hebdo, созданный в 1970 году в ответ на попытки правительства закрыть другой сатирический журнал Hara Kiri за публикацию карикатур на экс-президента Франции Шарля де Голля, представил на 300 страницах новой книги историю борьбы за свободу слова, которая выражалась в публикации карикатур, репортажей и статей.

Напомним, 25 сентября два человека были ранены недалеко от прежней штаб-квартиры Charlie Hebdo — французского сатирического журнала, 2 сентября повторно опубликовавшего карикатуры на пророка Мухаммеда и ставшего объектом многочисленных угроз со стороны экстремистских группировок.

Подозреваемый в нападении задержан, им оказался выходец из Пакистана 25 лет. Ему предъявлено обвинение в «попытке убийства, связанного с террористической деятельностью».

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