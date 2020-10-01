Лондон, , 09:12 — REGNUM Памятник юному волшебнику Гарри Поттеру, являющемуся главным героем популярных книг британской писательницы Джоан Роулинг, установили 30 сентября на площади Лестер-сквер в центре Лондона. Об этом 1 октября сообщает агентство Press Association.

Также известно, что бронзовый памятник создан польским скульптором Анджеем Шимчикой и на нем Гарри, образ которого в кинофильмах был создан актером Дэниелом Рэдклиффом, изображен летящим на метле, в момент, когда он играет в квиддич в фильме «Гарри Поттер и философский камень».

Кроме того, возле статуи Гарри Поттера находятся ещё восемь статуй популярных киногероев, включая Мэри Поппинс, медвежонка Паддингтона, Мистера Бина и Бэтмена. При этом большинство из них зрители Британии впервые увидели на киноэкране именно на Лестер-сквер, куда выходят фасады двух популярных кинотеатров и где также в 2001 году состоялась премьера первого фильма про Гарри Поттера.

Отметим, семь романов Джоан Роулинг про юного волшебника Гарри Поттера были написаны ею с 1997 по 2007 год и принесли писательнице мировую известность. Также по ним были сняты восемь фильмов.