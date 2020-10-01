Лос-Анджелес, США, , 00:55 — REGNUM Потоковый сервис Netfix выложил в сеть новый трейлер фильма Адама Сэндлера «Хэллоуин Хьюби». Ролик был опубликован 30 сентября на YouTube-канале Netflix Film Club.

Сюжет картины расскажет о чудаке из небольшого городка США по имени Хьюби Дюбуа (Сэндлер), который очень любит Хэллоуин и ежегодно заставляет всех участников празднования вести себя согласно правилам. Из-за этого у горожан сформировано к нему определённое отношение. Во время очередного Хэллоуина в городе начинают происходить странные события и решить проблемы может только Хьюби.

Премьера новой семейной комедии состоится на сайте Netflix 7 октября 2020 года. В фильме также снялись Джули Боуэн, Рэй Лиотта, Ноа Шнапп, Стив Бушеми и другие известные актёры.

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