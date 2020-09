Лос-Анджелес, США, , 00:41 — REGNUM Sony настаивает на том, что вселенная компании должна иметь больше кроссоверов (пересечений сюжетов) со вселенной Marvel. Об этом 30 сентября на своей Patreon-странице сообщил известный инсайдер Даниэль Рихтман.

По его мнению, компания таким образом хочет дать «толчок» её франшизам. Это может привести к тому, что Веном или Карнаж появятся в будущих кинокомиксах Marvel.

Издание We Got This Covered в свою очередь написало, что глава Marvel Кевин Файги вряд ли охотно позволит вставить в свой тщательно продуманный мир персонажей, которых он не контролирует.

Стоит отметить: в январе 2020 года инсайдеры сообщили, что Файги не хочет полноценного появления Морбиуса и Венома в фильмах Marvel. Они отметили, что глава студии не в восторге от соглашения между Disney и Sony, которое подразумевает более тесное переплетение вселенных.

