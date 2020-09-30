Лос-Анджелес, США, , 23:14 — REGNUM Издательская группа «Комикс Паблишер» запустила краудфандинговую кампанию, целью которой является издание двухтомника произведений российского автора комиксов Аскольда Акишина. Об этом 29 сентября собщила официальная страница компании в соцсети «ВКонтакте».

Отмечается, что книга будет состоять из 960 страниц, в неё войдут произведения Акишина, выпущенные за последние 30 лет. Желающие поддержать проект могут это сделать на соответствущей странице платформы Boomstarter.

Аскольд Акишин нарисовал свой первый комикс «60 боевых"1985 году, он был посвящён армейским будням. Он сотрудничал с такими зарубежными компаниями, как итальянский журнал Comic art, французское издательство Actes Sud и другими. Кроме того, комиксист является автором иллюстраций к произведениям Артур Конан Дойла, Говарда Лавкрафта, Роберта Льюиса Стивенсона и других писателей.

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