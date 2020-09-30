Лос-Анджелес, США, , 23:00 — REGNUM Известная актриса и певица Зендая снимется в биографической картине, сюжет которого расскажет о жизни и карьере певицы Ронни Спектор. Об этом 30 сентября сообщил портал Screen Rant.

По имеющейся информации, сейчас она ведёт переговоры с продюсерами проекта, которые приобрели права на экранизацию автобиографической книги певицы Be My Baby. Отмечается, что Зендаю решила выбрать сама Спектор. Производством фильма займётся кинокомпания A24.

Ронни Спектор (Вероника Иветт Спектор) выступала в женской группе Ronettes, членами которой также являлись её старшая сестра Эстель Беннетт и двоюродная сестра Недра Талли. Группа была популярна в 60-х годах XX века. Позже она начала сольную карьеру и вновь обрела популярность в 80-х годах. В 2007 году Спектор была введена в Зал славы рок-н-ролла.

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