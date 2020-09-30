Пушкин, Санкт-Петербург, , 22:15 — REGNUM Юные реставраторы Северной столицы смогут поучаствовать в восстановлении исторического наследия с помощью нового образовательного проекта «Друзья Петербурга».

Фрагмент паркета в Зубовском флигеле Екатерининского дворца в Царском Селе Дарья Драй © ИА REGNUM

Инициативу задумали для возрождения традиций реставрации и международного обмена опытом в области защиты объектов всемирного наследия, ее запустили осенью 2020 года. В этом году будущие архитекторы и реставраторы поучаствуют в конкурсе и получат доступ к практическим мастер-классам и дискуссиям с ведущими специалистами музеев Царского Села, Петергофа, Русского музея. Часть из них уже приступила к работе над Лионским залом Екатерининского дворца в Царском Селе под Петербургом.

«Да, это не самые сложные, не самые уникальные архитектурные элементы декора, но в самое ближайшее время, буквально, правда, в следующем году мы сможем увидеть работу этих ребят, которые приняли участие в восстановлении нашего культурно-исторического наследия», — сказал глава реализующей проект компании «Газпром» Алексей Миллер.

В 2021 году планируется старт международной программы обмена опытом с участием экспертов всемирно известных объектов культурного наследия, находящихся под патронатом партнеров компании в других странах.

«Для нас очень важно подумать о будущем нашей ленинградской реставрационной школы, которая на самом деле одна из самых прославленных реставрационных школ в мире. Мы думаем о том, чтобы опыт и традиции ленинградской школы реставрации были переданы молодому, подрастающему поколению, чтобы этот опыт был передан завтрашним реставраторам и архитекторам», — добавил Миллер.

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Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко тоже подчеркнул важность сохранения и поддержки петербургской реставрационной школы. Он предложил масштабировать такую программу на федеральном уровне, чтобы у молодых архитекторов и реставраторов со всей России была возможность совершенствоваться.

«Сегодня мы увидели, как буквально из руин воссоздаются уникальные интерьеры Екатерининского дворца, являющегося жемчужиной российской и мировой архитектуры», — сказал Чернышенко.

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