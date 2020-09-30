Ванкувер, Канада, , 20:16 — REGNUM Телеканал The CW и компания Warner Bros. Television пристановили съёмки сериалов «Бэтвумен» и «Ривердэйл». Об этом 30 сентября сообщил журнал Variety.

По имеющейся информации, это произошло из-за задержек, возникших при обработке тестов на коронавирус, которые сдали участники проекта. Ожидается, что пауза в съёмках не продлится долго, поскольку лаборатория, расположенная в Ванкувере (Канада), где снимают сериалы, будет обрабатывать тесты в приоритетном порядке.

Издане отмечает, что Warner Bros. Television по этой же причине может приостановить производство таких шоу студии DC, как «Легенды завтрашнего дня» и «Супергёрл».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в пятом сезоне к актерскому составу «Ривердэйла» присоединится актриса Эринн Уэстбрук. Ранее она участвовала в проектах сериалов «Хор» и «Ненасытная»

Читайте ранее в этом сюжете: В пятом сезоне «Ривердейла» важную роль сыграет актриса «Хора»