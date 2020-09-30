Токио, , 19:59 — REGNUM В Японии полицейские арестовали восемь человек, которых обвиняют в продаже нелицензионных фигурок героев из популярного манга и аниме-сериала «Клинок, рассекающий демонов». Об этом 30 сентября сообщил портал Comicbook.

Отмечается, что для проведения операции были объединены силы полиции префектур Хёго, Акита и Киото. Большинство подозреваемых являются жителями Киото. Их обвинили в том, что каждый продал в сети от 4 до 12 фигурок, не имея соответствующего разрешения от владельца интеллектуальной собственности.

По имеющейся у полиции информации, всего было продано 44 фигурки на сумму $550. Некоторые арестованные заявили: они не знали, что их товары являются нелицензионными. Другие сообщили, что приобрели фигурки в зарубежном магазине.

Мангу «Клинок, рассекающий демонов» автор Коёхару Готогэ публикует в журнале Weekly Shonen Jump с 15 февраля 2016 года. Первый сезон одноимённого аниме-сериала выходил в эфир с апреля по сентябрь 2019 года.

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