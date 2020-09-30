Судак, Крым, , 18:11 — REGNUM В рамках форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» мастер-класс «Как работать с комиксами и не сойти с ума» для сотрудников библиотек и других слушателей провёл глава Центра рисованных историй и изображений Российской государственной библиотеки для молодежи Александр Кунин. Об этом ИА REGNUM 30 сентября сообщила пресс-служба администрации форума.

Он рассказал присутствовавшим об основных приёмах оформления комикса, напомнил о существующих приёмах повествования и отметил, что комиксы могут стать хорошим инструментом для организации музейного пространства. В качестве примера он привёл экспозиции французского города-музея Ангулема.

По мнению Кунина, комиксы могут являться инструментом, благодаря которому в библиотеку можно привлекать разных людей.

«Бояться комикса не надо, им нужно уметь пользоваться. Подросток приходит в пространство, где есть комиксы с одной мыслью: «Ну-ну, конечно, сейчас я приду и вам объясню, что вы ничего не знаете, а я все знаю». А пенсионеры приходят с другой мыслью: «Что это такое в конце концов?» Так давайте им покажем и расскажем, что это», — сказал Кунин.

В конце выступления эксперт предложил всем заинтересованным в развитии культуры рисованных историй в регионах РФ обращаться к нему за помощью, пообещав её оказать.

Напомним, ранее на «Тавриде» стартовала творческая антишкола региональной привлекательности и арт-академия. Мероприятия антишколы продлятся до 1 октября 2020 года, в них примут участие победители конкурса «Мастера гостеприимства», ивент‑ и бренд-менеджеры региональных событий, сотрудники библиотек, музеев и реставраторы из 63 субъектов РФ.

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