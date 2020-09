Лос-Анджелес, США, , 17:43 — REGNUM Идрис Эльба может сняться в следующем фильме на основе франшизы «Бросок кобры» (G.I. Joe). Об этом 30 сентября сообщил известный инсайдер Дэниэль Рихтман на своей Patreon-странице.

Ранее стало известно, что к проекту следующей картины франшизы присоединились Дуэйн Джонсон, Марк Уолберг, Том Холланд и Джон Сина. Издание We Got This Covered отмечает, что добавление Эльбы в проект выглядит довольно логичным, если учесть, что ранее он снялся в таких картинах, как «Тихоокеанский рубеж» и «Форсаж: Хоббс и Шоу».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Генри Голдинг, который исполнит главную роль в новом фильме «Снейк Айз» по франшизе G.I. Joe, сказал, что ему было очень сложно в первую неделю съёмок. Актёр признался, что в какой-то момент он даже «разрыдался» во время телефонного разговора со своим менеджером.

