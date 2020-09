Нью-Йорк, США, , 17:32 — REGNUM Студия Lucasfilm может снять игровой фильм или сериал, одним из главных героев в котором будет ситх Дарт Бэйн. Об этом 30 сентября сообщил портал We Got This Covered со ссылкой на инсайдера Дэниела Рихтмана.

Издание отмечает, что если основываться на вселенной «Звёздных войн», то повествование развернётся за тысячу лет до «Войн клонов». Этот персонаж считается одной из самых важных фигур в истории становления Ордена ситхов.

Стоит отметить: информация о том, что Lucasfilm хочет вывести Дарта Бэйна на экраны впервые появилась в июне 2019 года. Ранее этот герой никогда не появлялся в игровых проектах на основе «Звёздных войн», у него есть лишь небольшое камое в одном из эпизодов мультсериала «Войны клонов».

