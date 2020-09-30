Нью-Йорк, США, , 17:18 — REGNUM К актёрскому составу сериала «Ривердейл» присоединилась актриса Эринн Уэстбрук, знакомая зрителям по таким шоу, как «Хор» и «Ненасытная». Об этом 30 сентября сообщил портал Digital Spy.

Она исполнит роль Табиты Тейт — внучки менеджера закусочной Попа Тейта, которая хорошо разбирается в бизнесе. По имеющейся информации, в пятом сезоне сериала она приедет в Ривердейл для того, чтобы продвинуть идею создания франшизы на основе популярного заведения деда.

Ранее создатели «Ривердэйла» сообщили, что в пятом сезоне шоу повествование «перепрыгнет» во времени на семь лет вперёд. Таким образом, зрители увидят на экране уже двадцатилетних персонажей.

Читайте ранее в этом сюжете: Стала известна длительность скачка во времени в продолжении «Ривердэйла»