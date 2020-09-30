Москва, , 15:46 — REGNUM Перенесенный по причине пандемии коронавируса летом текущего года рок-фестиваль «Нашествие» состоится в период с 23 по 25 июля 2021 года. Об этом, как передает ТАСС, рассказала 30 сентября генеральный директор «Мультимедиа-холдинга» Евгения Киселева.

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По словам Киселевой, в нынешнем году организаторы фестиваля полностью перешли на электронные билеты и занимаются внедрением сервисов, которые позволят управлять билетом на фестиваль и своим пребыванием на нем в режиме онлайн.

Также она отметила, что зрителям «Нашествия» нравятся такие нововведения, которые существенно упрощают им жизнь и делает подготовку к проведению мероприятия более эффективной.

«Поэтому и выбор дат фестиваля мы также предложили сделать онлайн. Большинство проголосовало за 23−25 июля, и мы с благодарностью принимаем эти даты», — сказала глава «Мультимедиа-холдинга».

Кроме того, она уточнила, что за проведение «Нашествие» с 23 по 25 июля проголосовало 58% из числа принявших участие в опросе.

Отметим, рок-фестиваль «Нашествие» проходит с 1999 года, а 2004 года — в селе Большое Завидово в Тверской области. На данное массовое музыкально-развлекательное мероприятие в 2019 году приехало около 200 тыс. человек.