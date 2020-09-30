Вашингтон, , 09:00 — REGNUM Южнокорейский бойз-бенд BTS занял первое место в чарте американского еженедельника Billboard Artist 100. Об этом сообщает KBS.

Известно, что группа из Южной Кореи стала десятой в списке поп-исполнителей, возглавлявших данный чарт более десяти раз.

Billboard Artist 100 — чарт, в котором еженедельно сравниваются достижения музыкантов по таким суммарным показателям как продажи альбомов, продажи треков, радиоэфир, стриминг и активность фанов в социальных медиа.

Напомним, что музыкальная композиция BTS — Dynamite вновь возглавила музыкальный чарт Billboard Hot 100.

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