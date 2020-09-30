Тегеран, , 07:48 — REGNUM Иранский фильм «Океан за окном» режиссера Бабака Набизаде и продюсера Джалала Чавошяна был признан лучшим фильмом кинофестиваля в Сан-Франциско (США). Об этом сообщило иранское агентство IRNA 29 сентября.

«Океан за окном» — это история Борхана, молодого умного подростка из деревни на далеком острове. Он возит группу туристов на впечатляющие курортные места острова, а также играет на музыкальных инструментах и устраивает для них шоу. Жизнь начинает бурно развиваться. На остров приезжает все больше туристов, в связи с чем в жизни подростка появляется большая проблема.

Фильм получил специальный приз ЮНИСЕФ (Canon Camera 5D, трофей и благодарственное письмо) за изображение гуманного, независимого и динамичного характера ребенка в мышлении и принятии решений, обеспечение творческой образовательной среды для каждого ребенка, особенно для детей с ограниченными возможностями.