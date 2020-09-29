29 сентября 2020 | Время чтения 1 мин

Рецензия на книгу «Предсимволизм – лики и отражения» / ред. Е. Тахо-Годи. М.: ИМЛИ РАН, 2020

Андрей Мартынов, , 20:41 — REGNUM Цель настоящей коллективной монографии заключается в попытке реконструкции чрезвычайно сложной культурной ситуации 1870−1890 гг. В те годы «усталость» от рационалистических и позитивистских практик в философии и революционно-демократических идеалов в литературе вызвала альтернативные системы ценностей, в которых доминировали религиозно-мистическая картина, индивидуализм, самоценность искусства. Она связана в первую очередь с именами Алексея Толстого, Афанасия Фета, Константина Случевского, Владимира Соловьева, а также с первыми опытами таких символистов, как Валерий Брюсов и Дмитрий Мережковский.

«Предсимволизм – лики и отражения» / ред. Е. Тахо-Годи. М.: ИМЛИ РАН, 2020 Иван Шилов © ИА REGNUM

Как отмечается в предисловии, «в книге предлагаются два варианта подхода к исследованию предсимволизма как самостоятельного явления: «узкий» — рассмотрение литературной ситуации эпохи (…) и «широкий» — понимание предсимволизма как особого направления в русской культуре (…) связующим романтизм и символизм».

Из статей, составивших монографию, интересны работы, посвященные поэтике Алексея Толстого, выявляющих его связь как с романтизмом, а точнее с прозой Эрнста Гофмана (Вера Королева, Владимир) и одновременно с его собственным влиянием на символистскую поэзию Вячеслава Иванова. Леонид Каяниди (Смоленск) обращает внимание на текстологическую близость толстовского «Тщетно, художник, ты мнишь, что творений своих ты создатель» и ивановского «Творчества».

Подобное сочетание присутствует и в творчестве minor poet Арсения Голенищева-Кутузова, в котором Сергей Савинков (Воронеж) справедливо нашел пушкинское и вагнеровское начало.

Одновременно авторы реконструируют биографии писателей и философов. Так, благодаря архивным находкам Алексея Козырева (Москва) стало известно письмо Владимира Соловьева поэту Дмитрию Цертелеву (племяннику Алексея Толстого), которое позволяет лучше понять начало их многолетней дружбы, а письма Павлу Савваитову из Учебного комитета Министерства народного просвещения о работе в нем знаменитого философа. Соловьевский «блок» книги дополняет чрезвычайно ценная републикация Николаем Котрелевым (Москва) нескольких неизвестных исследователям стихотворений автора «Оправдания добра», напечатанных в газете «Кавказ».

Из других публикаций интересен разбор образа «дома поэта» Константина Случевского (Елена Тахо-Годи, Москва), компаративистский анализ творчества поэтов-предсимволистов (Минский, Толстой, Случевский и Льдов) сделанный Светланой Гарциано (Лион) и статья Джейсона Меррилла (Ист-Лансинг) о пьесе Федора Сологуба «Заложники жизни».

По прочтении книги, думается, что без такого «моста», как предсимволизм, понимание предшествующих и последующих ему явлений будет, переиначив слова Андрея Платонова, «неполным».