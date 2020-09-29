Санкт-Петербург, , 18:01 — REGNUM Жюри в Петербурге выявило сразу двух победителей открытого архитектурного конкурса на эскизный проект памятника композитору Петру Чайковскому, передает корреспондент ИА REGNUM.

Эскиз памятника Чайковскому В. Гаврилова Карина Саввина © ИА REGNUM

Памятник собирались установить на улице Писарева, 20, перед зданием Концертного зала Мариинского театра. Однако теперь требуется еще одно место для реализации второго проекта.

«У нас два победителя. Я как руководитель петербургского театра, хоть и мирового значения, очень уверен, высказываю надежду, что оба победителя найдут себе наилучшие варианты продолжения жизни этих проектов в Петербурге. Это мое достаточно сильное убеждение. Я бы не отдавал ни один проект никуда. Если у нас возникнет ощущение, что мы не справляемся с такой задачей, с таким двуглавым орлом, тогда будем думать о Москве или других городах России», — сказал художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев.

Эскиз памятника Чайковскому В. Гаврилова Карина Саввина © ИА REGNUM

Первое место разделили эскиз Екатерины Пильниковой и работа авторского коллектива в составе скульптора Виктора Гаврилова с архитекторами Виталием Чернышевым и Олесей Токач.

«Для нас это большая честь. При принятии решения участвовать в конкурсе одним из немаловажных факторов стало то, что я родился в городе Воткинске, родине Петра Ильича Чайковского. И этот образ, по сути дела, каждому горожанину малой родины знаком. Сегодня это событие для меня совершенно необычно, какой-то круг замкнулся, это прежде всего возможность прикоснуться к этой величайшей фигуре, поработать и получить неожиданно высокие оценки», — сказал Виктор Гаврилов.

Эскиз памятника Чайковскому В. Гаврилова Карина Саввина © ИА REGNUM

Его работа сильнее, даже «капитально», по словам Валерия Гергиева, преобразит площадь перед Концертным залом на улице Писарева, вторая работа Пильниковой — слабее, но все же изменит характер пространства.

Эскиз памятника Чайковскому В. Гаврилова Карина Саввина © ИА REGNUM

«Мне кажется, что главным итогом сегодняшнего нашего совещания достаточно эмоционального является отсутствие проблемы «не смогли выбрать». Выбрали два», — сказал худрук Мариинского театра. Он подчеркнул, что до сей поры в Петербурге не было достойного увековечения памяти о Чайковском. Гергиев сообщил, что финальное решение о судьбе площади перед Концертным залом примут петербургские и мировые музыканты. Памятник установят на спонсорские средства через благотворительный фонд Валерия Гергиева.

Эскиз памятника Чайковскому Е. Пильниковой Карина Саввина © ИА REGNUM

В финал конкурса вышло пять работ. По словам почетного президента Союза архитекторов Петербурга Олега Романова, именно Гергиев и предложил не отказываться от второго победителя. Романов подтвердил, что дискуссия среди членов жюри была долгой и пассионарной.

«Действительно, очень бурное было обсуждение, и мы пришли в последний момент к такому решению. Потому что два проекта очень разных по стилю. Это две школы: одна более дизайнерская, другая более фигуративная, классическая для Петербурга», — сказал Романов корреспонденту ИА REGNUM.

Эскиз памятника Чайковскому Е. Пильниковой Карина Саввина © ИА REGNUM

За первое место полагается вознаграждение в 1 млн 200 тыс. рублей, за второе — 800 тыс. рублей. Видимо, призовой фонд разделят между двумя победителями.

«Не скрою, обсуждали даже момент, что будет переосмыслено место. Может быть, один памятник встанет здесь, а второй — в месте, которое первоначально предполагали, на Думской улице», — добавил Олег Романов.

Эскиз памятника Чайковскому Е. Пильниковой Карина Саввина © ИА REGNUM

По его мнению, более классический вариант Пильниковой скорее подошел бы для Думской, в то время как дизайнерское решение Гаврилова — для улицы Писарева. Романов поддержал идею Гергиева оставить последнее слово за музыкантами, однако не смог уточнить, когда оно будет принято.

«Пока мы не обсуждали, к сожалению», — заявил он.

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