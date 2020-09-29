Новосибирск, , 14:52 — REGNUM Новосибирская область получит из федерального бюджета средства на реконструкцию здания драматического театра под управлением Сергея Афанасьева. Министерство культуры региона сегодня, 29 сентября, получило подтверждение, сообщили ИА REGNUM в новосибирском правительстве.

«Федеральные средства в размере 50 млн рублей на 2020 год и более 200 млн рублей на 2021−2022 годы будут получены регионом из федерального бюджета в рамках национального проекта «Культура» по направлению «Реновация региональных и муниципальных учреждений отрасли культуры, направленных на улучшение качества культурной среды» в рамках федеральной проекта «Культурная среда», — уточнили в областной администрации.

Общая сумма проекта реконструкции здания — 504 млн рублей. Финансирование осуществляется на паритетной основе из федерального и регионального бюджетов.