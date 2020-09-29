Рейкьявик, , 14:17 — REGNUM Актёр и спортсмен Хафтор Бьёрнссон, знакомый зрителям по роли Горы (Григора Клигана) в сериале «Игра престолов», стал отцом. Об этом 28 сентября сообщила на своей странице в Instagram его жена Келси Хенсон.

Она выложила в сеть фоторафию, на которой родители запечатлены вместе с сыном. Супруга Бьёрнссона сообщила, что вес ребёнка при рождении составил 3530 граммов, а рост — 52 см.

«У нас все хорошо, и мы устраиваемся дома втроем!», — написала Хенсон.

https://www.instagram.com/p/CFp8XQIBnmX/

Стоит отметить, что Хафтор Бьёрнссон тоже выложил на своей странице фотографию семьи.

https://www.instagram.com/p/CFp8XLllfEJ/

Кроме «Игры престолов» Хафтор Бьёрнссон снялся в фильме «Кикбоксёр возвращается», короткометражке «Зона 261» и других картинах. Он является многократным призёром турнира «Самый сильный человек планеты». Спортсмен родился в 1988 году, его вес составляет около 200 кг, а рост равен 206 см.

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