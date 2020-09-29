Лос-Анджелес, США, , 12:33 — REGNUM Дэвид Харбор и Брендан Фрэйзер снимутся в новом криминальном триллере Стивена Содерберга «Никаких резких движений» (No Sudden Move). Об этом 29 сентября сообщил портал Screen Rant.

Кроме того, стало известно, что компанию им на съёмочной площадке составит Ноа Джуп («Тихое место»). Стоит отметить, что в этом проекте также примут участие Дон Чидл и частые гости в «криминальных» фильмах: Рэй Лиотта и Билл Дьюк.

Действие фильма «Никаких резких движений» будет происходить в Детройте 50-х годов XX века. В центре повествования будет находиться группа «непрофессиональных» преступников, перед которыми поставят задачу украсть некий документ. Когда план ограбления рушится, героям приходится разбираться, что это за документ, почему он так важен, кто их нанял и почему.

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