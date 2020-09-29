Вашингтон, , 12:30 — REGNUM Южнокорейский бойз-бенд BTS вновь возглавила музыкальный чарт Billboard Hot 100. Об этом сообщает KBS со ссылкой на американский еженедельник Billboard.

Известно, что композиция «Dynamite» удерживала первое место в рейтинге на протяжении двух недель после выхода, после чего опустилась на вторую строчку чарта.

Напомним, что BTS — Dynamite стала первой композицией южнокорейского артиста, возглавившей Billboard Hot 100 в первую неделю после выхода.

Billboard Hot 100 — еженедельно публикуемый американским журналом Billboard хит-парад ста наиболее популярных в США песен. Фактически он является официальным хит-парадом США — самого крупного национального музыкального рынка в мире.