Лос-Анджелес, США, , 12:20 — REGNUM Тай Шеридан, исполнивший главную роль в фантастическом фильме «Первому игроку приготовиться», ответил на вопрос о его возможном участии в проекте сиквела. Интервью с ним было опубликовано 28 сентября на портале Comicbook.

Актёр напомнил, что писатель Эрнест Клайн вскоре выпустит роман «Второму игроку приготовиться», и сообщил: его постоянно спрашивают, появился ли он в его экранизации. Шеридан сказал: пока у него нет никакой информации о планах продюсеров, и он «скрестил пальцы», поскольку надеется, что ему удасться сняться в новой картине.

Фильм «Первому игроку приготовиться» по одноимённому роману Эрнеста Клайна снял режиссёр Стивен Спилберг. Ранее стало известно, что книга «Второму игроку приготовиться» выйдет в США в продажу 24 ноября 2020 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Названа дата выхода романа Эрнеста Клайна «Второму игроку приготовиться»

Читайте развитие сюжета: Дэвид Харбор и Брендан Фрейзер снимутся в новом триллере Содерберга