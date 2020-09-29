Лос-Анджелес, США, , 12:09 — REGNUM Моддеры (создатели модификаций к играм) представили ремейк Warcraft 2: Tides of Darkness, создающийся на основе Warcraft 3: Reforged. Об этом 28 сентября сообщил портал Eurogamer.

Разработчики выложили в сеть кинематографический трейлер, выполненный на «движке» игры. Они также показали в ролике, как воссоздали модели персонажей и устройств Warcraft 2 при помощи новых инструментов.

Релиз стратегической игры Warcraft 2: Tides of Darkness состоялся 9 декабря 1995 года. Проект получил коммерческий успех, что позволило компании Blizzard Entertainment занять место в ряду топовых разработчиков видеоигр.

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