Ташкент, , 10:34 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление об организации и проведении международного фестиваля танца лазги, сообщили 29 сентября в пресс-службе главы государства.

Фестиваль будет проходить один раз в два года в городе Хиве. Проведение первого фестиваля запланировано на 2022 год. Ответственность за организацию праздника возложена на администрацию Хорезмской области и министерство культуры.

Отмечается, что в рамках мероприятия будут установлены выставочные павильоны, где будут рассказывать о танцевальном искусстве, показывать национальные музыкальные инструменты и костюмы, ремесленнические изделия, книги и другое.

Отметим, хорезмский танец Лазги включен ЮНЕСКО в список нематериального культурного наследия человечества.

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