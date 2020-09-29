Богота, , 10:25 — REGNUM Директоры международных джазовых фестивалей в Колумбии подтвердили своё намерение перевести мероприятия в онлайн-режим из-за пандемии коронавируса в мире. Об этом они заявили в ходе пресс-конференции.

Так, 24-й фестиваль джаза Medejazz, проходящий в Медине, состоится на цифровой платформе с 1 по 10 октября, заявил его директор Оскар Марио Кастаньеда. Своё участие в онлайн-мероприятии уже подтвердили итальянские музыканты Кристина Заваллони, Габриэле Мирабасси и Энрико Пьеранунци. Непосредственно из Колумбии к ним присоединятся коллективы Aquabella Latin Jazz, Barrera Latin Jazz Project, Bela Virino, David Lopera & The Sus 4th, Dollys Cuartet, Itapoã и Quinteto Entre Nos.

В свою очередь директор барранкильского фестиваля Barranquijazz Самуэль Мински особо отметил грядущее выступление бразильского гитариста Guinga. Помимо него, на фестивале выступят пуэрториканец Оскар Эрнандес, колумбиец Хусто Альмарио и кубинцы Гонсало Рубалькаба, Эме Нувиола и Орландо «Марака» Валле.

Сам фестиваль пройдёт с 30 сентября по 4 октября. Участники мероприятия уже прислали видеозаписи своих выступлений для онлайн-трансляции.

Фестиваль Jazz al Parque в 2020 году отмечает свой четвертьвековой юбилей. В честь этого будет показан аудиовизуальный сериал, а также выпущен сборник из 25 композиций.