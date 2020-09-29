Лос-Анджелес, США, , 09:00 — REGNUM Режиссёр Кевин Смит заявил, что он хотел бы снять эпизод сериала «Супергёрл» прежде чем его закроют. Об этом 29 сентября сообщил портал Screen Rant.

Во время выступления в подкасте Fatman Beyond Смит признался, что его расстроила новость о закрытии проекта после шестого сезона. Он также сказал, что, по его мнению, поскольку сериал в основном сфокусирован на отношениях Кары Дэнверс (Мелисса Бенойст) и её сестры Алекс (Кайлер Ли), то большая часть новых эпизодов должна быть снята женщинами.

«Но если они пустят сюда парня… О, вернуться в Нэшнл-Сити, — сказал Смит, — я могу сделать несколько телефонных звонков».

Режиссёр добавил, что его работа над «Супергёрл» была одним из лучших моментов в его личной и профессиональной жизни.

Напомним, Кевин Смит, также известный в сообществе фанатов комиксов как «главный гик планеты», снял четыре эпизода второго сезона «Супергёл». Кроме того, он руководил съёмками трех серий шоу «Флэш», которое также входит во «Вселенную Стрелы». Ранее стало известно, что телеканал The CW решил закрыть сериал «Супергёрл» после шестого сезона.

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