Лос-Анджелес, США, , 08:42 — REGNUM Генри Голдинг признался, что первая неделя съёмок будущего боевика «Снейк Айз» довела его до слёз. Об этом 29 сентября сообщил портал Screen Rant.

Актёр отметил, что фильм, в котором он сейчас снимается, скорее, о боевых искусствах, нежели о супергероях. Он сообщил, что ему было физически тяжело и поначалу он «ненавидел» свою новую работу, поскольку в какой-то момент даже не мог «присесть на корточки и пойти в ванную».

«Первая неделя была настоящим адом», — сказал Голдинг во время очередного интервью, добавив, что, он даже «разрыдался в телефон» во время разговора со своим менеджером.

Напомним, фильм «Снейк Айз» является третьим в серии «G.I. Joe: Бросок кобры» и приквелом предыдущих картин, его сюжет расскажет о пути становления ниндзя-солдата, известного как Снейк Айз. Зрители знают Генри Голдинга по ролям в фильмах «Безумно богатые азиаты», «Рождество на двоих» и «Джентльмены». Ранее роль Снейка Айза исполнил актёр Рэй Парк.

Читайте ранее в этом сюжете: Стартовали съёмки боевика «Глаза змеи» со звездой «Безумно богатых азиатов»