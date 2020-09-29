Нью-Йорк, США, , 05:52 — REGNUM Потоковый сервис Netflix вскоре может увеличить стоимость подписки. Об этом 29 сентября сообщил портал Deadliine.

С соответствующим прогнозом выступил эксперт с Уолл-стрит Алекс Джаймо, который разослал аналитический материал своим клиентам. Он написал, что в первом квартале 2020 года представители Netflix заявляли, что в руководстве «даже не думали о повышении цен», однако во втором квартале «язык был более открытым».

Аналитик предположил, что, возможно, в «ближайшей или среднесрочной» перспективе стоимость подписки вырастет в странах ЕС, Ближнего Востока и Африки. Ожидается, что благодаря этому в 2021 году доходы Netflix вырастут на $700 млн.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Netflix планирует локализовать платформу в России. В качестве партнёра компании выступит Национальная Медиа Группа.

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