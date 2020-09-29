Нью-Йорк, США, , 05:37 — REGNUM Amazon возобновила производство своего масштабного сериала «Властелин колец» в Новой Зеландии. Об этом 28 сентября сообщил портал Deadline.

Власти Новой Зеландии разрешили проводить съёмки шоу. Они также разрешили Netflix возобновить производство игрового сериала «Ковбой Бибоп» по одноимённому аниме. Стоит отметить, что в проект «Властелин колец» Amazon планирует вложить до $1 млрд.

В качестве создателей сериала и исполнительных продюсеров выступают Джон Д. Пейн («Флэш Гордон») и Патрик Мак-Кей («Круиз по джунглям»). В проекте примут участие актёры Роберт Арамайо, Артур Оуэн, Назанин Бониади, Том Бадж, Морфидд Кларк и другие.

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