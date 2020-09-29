Кемерово, , 05:32 — REGNUM В Кемеровской области на территории экокурорта Шерегеш будет построен детский лагерь спортивного и развивающего типа для детей от 9 до 16 лет «Город героев». Он будет рассчитан на 390 человек и должен появиться к 2023 году, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона.

«К строительству предприниматели приступают уже сейчас. До 2022 года запланировано подведение коммуникаций, создание инженерной инфраструктуры, строительство палаточного лагеря и спортивных объектов. Затем начнётся возведение основных корпусов», — отметил заместитель губернатора региона по экономическому развитию Константин Венгер.

Уточняется, что лагерь будет работать во время школьных каникул: за лето планируются семь смен по 12 суток. Будут доступны два вида путевок — в палаточный городок и стационарный корпус.

Инвестиции в проект — более 90 млн рублей.