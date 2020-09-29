Нью-Йорк, США, , 05:25 — REGNUM Потоковый сервис Netflix вскоре возобновит производство игрового сериала «Ковбой Бибоп», в основу которого ляжет одноимённое популярное аниме-шоу. Об этом 29 сентября сообщил портал Comicbook.

Инсайдеры сообщили, что работа над проектом будет возобновлена 30 сентября 2020 года. Отмечается, что «Ковбой Бибоп» является одним из трёх проектов сериалов, которые получили разрешение на съёмки от властей Новой Зеландии. Два других — это «Властелин колец» от Amazon и «Сладкоежка».

Ранее продюсеры проекта вынуждены были приостановить съёмки по причине того, что актёр Джон Чо, который сыграет Спайка Шпигеля, получил на съёмочной площадке травму. В результате ему сделали операцию и Чо потребовалась длительная реабилитация. Кроме того, производство шоу также было приостановлено из-за эпидемии коронавируса.

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