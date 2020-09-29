Токио, , 05:12 — REGNUM В сеть выложили новый трейлер предстоящего аниме-сериала «Сжечь ведьму». Ролик был опубликован 28 сентября на Twitter-странице Asashi.

В новом ролике показано, как главные героини — ведьмы Нинни и Ноэль, работающие на Западное отделение Общества душ, общаются с невероятно сильным героем по имени Бруно. По сюжету, им придётся сотрудничать, сражаясь с драконом в небе обратного Лондона.

https://twitter.com/Asashi101/status/1310561349718740992

Напомним, действие нового мини-сериала происходит в той же вселенной, что и действие аниме-шоу Bleach. Ранее продюсеры проекта вынуждены были отложить премьеру «Сжечь ведьму» на 2 октября 2020 года из-за эпидемии коронавируса, изначально планировалось, что она состоится 23 марта 2020.

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