Лос-Анджелес, США, , 04:34 — REGNUM Генри Кавилл заявил, что ему было проще создавать такого персонажа как Шерлок Холмс, чем Супермена и Геральта. Об это 29 сентября сообщил портал Screen Rant.

Актёр отметил: дело не в давлении на него со стороны поклонников, а в уровне его привязанности к произведениям. Он признался, что не очень хорошо знаком с исходными романами про известного сыщика, как в случае комиксов про Супермена и книг про Геральта. И это помогло Кавиллу не ставить постоянно под сомнение свою игру, как он это обычно делает.

«Мне удалось освободить себя от этой обязанности, которую я возложил на себя», — сказал Кавилл.

Напомним, Генри Кавилл сыграл Шерлока Холмса в фильме «Энола Холмс». Его премьера состоялась 23 сентября на сайте потокового сервиса Netflix. В основу фильма лёг роман"Расследования Энолы Холмс. Дело исчезнувшего маркиза» писательницы Нэнси Спрингер. В картине также снялись Милли Бобби Браун и Сэм Клафлин.

Читайте ранее в этом сюжете: Теперь официально: съёмки сиквела «Аватара» завершены