Вашингтон, , 04:18 — REGNUM В сеть выложили концепт-арт, создатель которого изобразил британскую актрису Натали Домер в образе Ядовитого Плюща из комиксов DC. Изображение было опубликовано 29 сентября на портале Screen Rant.

Работа принадлежит пользователю Instagram, известному под ником Mizuri. Стоит отметить, что недавно Bosslogic (другой известный в сети художник, рисующий персонажей комиксов) показал в образе этой суперзлодейки актрису Ану Де Армас («Достать ножи», «Бегущий по лезвию 2049»).

https://www.instagram.com/p/CFMqWvJleQk/

Поклонники сериала «Игра престолов» знают Натали Дормер по роли Маргери Тирелл в сериале «Игра престолов». Она также снялась в шоу «Тюдоры» (Анна Болейн) и «Страшные сказки: Город ангелов». Кроме того, Дормер озвучила Лекси Т'Перро в видеоигре Mass Effect: Andromeda.

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