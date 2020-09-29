Нью-Йорк, США, , 04:03 — REGNUM Netflix опубликовал новый трейлер предстоящего сериала «Призраки в поместье Блай» в жанре ужасов. Ролик был выложен 28 сентября на YouTube-канале потокового сервиса.

В новом ролике зрителям показали не только новые сцены будущего шоу, они также получили возможность увидеть, как они создавались. Авторы сериала также рассказали о некоторых моментах реализации проекта. Премьера состоится на сайте Netflix 9 октября 2020 года.

Напомним, будущий сериал «Призраки в поместье Блай» создаётся по мотивам шоу «Призраки дома на холме», в основу которого лег роман Шерли Джексон 1959 года. В качестве одного из исполнительных продюсеров проекта выступает Майк Флэнаган («Доктор Сон»).

Читайте ранее в этом сюжете: Нил Гейман готов приступить к съёмкам экранизации «Песочного человека»