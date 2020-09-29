Чжэнчжоу, Китай, , 04:03 — REGNUM В центральной китайской провинции Хэнань распечатали трехмерную голову Будды для восстановления каменной статуи в гротах Лунмэнь, которые являются местом мировой культурной значимости, сообщает 28 сентября агентство Синьхуа.

Напечатанная голова имеет 40 см в высоту и 30 см в ширину. Она идеально подходит к остальному туловищу статуи Будды, которая вырезана на северной стене храма Фэнсянь времен правления династии Тан (618−907), сообщили в исследовательском институте гротов.

Гроты Лунмэнь, расположенные в городе Лоян включают в себя более 2300 гротов со 110 тыс. буддистских изваяний и изображений. Также там представлено более 80 дагоб и 2800 табличек с надписями, созданных во времена династий Северная Вэй (386−557) и Сун (960−1279).

В начале 20 века гроты были существенно повреждены и разграблены, многие буддийские статуи были увезены за рубеж. Бывший глава института Вэнь Юйчэн заявил, что голова Будды пропала после 1923 года, а затем была выкуплена Шанхайским музеем в 1957 году.

Реставрационные исследования в сотрудничестве с музеем начались в мае 2019 года. Среди пяти музейных реликвий, которые были найдены в гротах Лунмэнь, голова Будды является первой, чьем оригинальное местоположение было установлено.