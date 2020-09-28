Токио, , 17:36 — REGNUM Управление Императорского двора Японии 28 сентября представило журналистам копию башни старинного замка Эдо в Восточном саду Императорского дворца, сообщает информационное агентство Jiji Press. 29 сентября башню откроют для посетителей.

Историческая башня была построена в период раннего Эдо в начале XVII века. Тогда, предположительно, это было самое высокое строение в Японии.

Однако пожар 1657 года разрушил башню. С тех пор целиком её никогда не восстанавливали.

Решение о создание копии было принято в рамках государственной программы развития туризма. Строительство заняло около двух лет

Первоначально достопримечательность планировалось представить публике в марте, но открытие было отложено из-за распространения коронавируса.