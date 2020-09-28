Лондон, , 14:54 — REGNUM Британский писатель-фантаст Нил Гейман заявил, что съёмки фильма «Песочный человек» стартуют через три недели. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter 27 сентября.

https://twitter.com/neilhimself/status/1310287777708339200

Писатель также опубликовал фрагмент сценария будущей экранизации. В нём указано, что местом действия одной из сцен станет «пространство между вселенными».

Напомним, «Песочный человек» — это серия комиксов, написанная Нилом Гейманом и выпущенная издательством Vertigo. Она публиковалась с 1989 по 1996 годы.

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