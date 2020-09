Лондон, , 14:49 — REGNUM В многопользовательской аркаде Fall Guys: Ultimate Knockout появился костюм главной героини игры Gris. Об этом разработчики из Mediatonic сообщили на своей странице в Twitter 27 сентября.

https://twitter.com/FallGuysGame/status/1310202531742580736

Костюм уже доступен во внутриигровом магазине за 10 корон (особый вид валюты в Fall Guys). Он будет доступен как на PC, так и на PS4.

Напомним, Fall Guys: Ultimate Knockout — это многопользовательская соревновательная игра, в которой геймеры проходят различные полосы препятствий на выбывание. Её релиз состоялся в августе 2020 года.

