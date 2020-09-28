Вашингтон, , 14:44 — REGNUM Компания Hasbro анонсировала новую версию настольной игры «Монополия», посвящённую популярному телесериалу «Мандалорец». Об этом 28 сентября сообщает «Мир Фантастики».

В этой версии «Монополии» игрокам нужно будет сберечь Малыша Йоду от агентов Империи. Сообщается, что у всех героев будут особые способности, а многие элементы игрового поля будут посвящены локациям и персонажам из телесериала.

Напомним, «Мандалорец» — это фантастический сериал, являющийся спин-оффом киносаги «Звёздные войны». Премьера первого сезона состоялась на сервисе Disney Plus 12 ноября 2019 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Опубликован трейлер продолжения сериала Transformers: War for Cybertron