Нью-Йорк, США, , 14:39 — REGNUM В сети появился трейлер анимационного сериала Transformers: War for Cybertron Trilogy — Earthrise. Об этом 28 сентября сообщает «Мир Фантастики».

Earthrise («Восход Земли») станет второй частью анимационной трилогии Transformers: War for Cybertron. Она будет посвящена событиям, произошедшим после войны за Кибертрон.

Дата премьеры «Восхода Земли» пока не сообщается. Напомним, первая часть сериала вышла на Netflix в июле 2020 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Найден актёр на роль Эскеля во втором сезоне «Ведьмака»