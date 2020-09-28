Лос-Анджелес, США, , 14:33 — REGNUM Джеймс Кэмерон заявил, что съёмки фильма «Аватар 2» закончены. Об этом 28 сентября сообщает издание South China Morning Post.

Режиссёр отметил, что из-за пандемии коронавируса команда фильма потеряла около пяти съёмочных месяцев. Тем не менее «Аватар 2» уже готов на 100%, а «Аватар 3» — на 95%.

Напомним, «Аватар» — это серия научно-фантастических фильмов про разумных пришельцев с планеты Пандора. Премьера первой части состоялась в 2009 году.

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