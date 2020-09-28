Цзинань, Китай, , 10:02 — REGNUM Форум конфуцианской культуры открылся в городе Цюфу провинции Шаньдун на востоке Китая, в месте, где родился китайский мудрец, сообщает 27 сентября агентство Синьхуа.

Шестой Нишаньский форум мировых цивилизаций привлек более 150 ученых из Китая из других стран мира, более 40 из которых приняли участие в мероприятии онлайн из-за эпидемии нового коронавируса. Они обсудили древнюю мудрость конфуцианства и светлое будущее человечества.

Форум совпал с Китайским международным конфуцианским культурным фестивалем Цюфу. Диалог на высшем уровне, две тематические речи и серия обсуждений прошли в рамках двухдневного мероприятия.

Вице-председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Китая Чэнь Чжу заявил, что конфуцианство не только повлияло и сформировало духовные особенности китайского народа, но также более широко просочилось в международной среде.

Напомним, что основатель конфуцианской духовно-философской модели, очень широко распространённой на западе, Конфуций (Кун Фу-цзы) (551−479 до н.э.) жил и творил в эпоху Воюющих царств. Идеи конфуцианства и даосизма лежат в основе ядра китайской идентичности.