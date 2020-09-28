Нью-Йорк, США, , 09:54 — REGNUM Роль Эскеля в во втором сезоне фантастического сериала «Ведьмак» исполнит швейцарский актёр Бэзил Айденбенц. Об этом 27 сентября сообщило издание PCGamer.

Ранее Айденбенц снимался в сериалах «Виктория» и «Лагерь Х». Пока неизвестно, как скоро актёр приступит к съёмкам «Ведьмака».

Напомним, роль Эскеля во втором сезоне «Ведьмака» должен был исполнять Туэ Эрстед Расмуссен. Однако ему пришлось отказаться от участия в проекте из-за смещений в расписании съёмок.

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